Ronaldo accoglie nel suo hotel le vittime del terremoto in Marocco

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 settembre 2023) Il bilancio delleper ilche ha colpito Marrakech è salito a duemila. Molte persone hanno perso la loro casa e non hanno un posto dove stare. Cristianoha aderito alla piattaforma che permette di offrire riparo alle persone che hanno perso le loro abitazioni. Relevo scrive: “La star portoghese ha trasformato il suo, il Pestana CR7, in un rifugio che, ora,le persone più colpite a Marrakech. «Abbiamo dovuto passare la notte per strada, ma ora siamo riusciti a ottenere una camera nell’di Cristiano» ha detto una vittima a Rtve. Oltre alle camere, l’dispone di una hall preparata per ospitare centinaia di persone, il che rende più facile per tutti coloro che hanno perso la ...