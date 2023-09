(Di domenica 10 settembre 2023) Dà unoperché all'età di 12 anni si prodiga già a mandaread unosu Instagram e finisce per esseread une 7. La 40enne, che pensava con quel gesto di poter rimettere nella retta via lasi è beccata una condanna con l’accusa di m

In una situazione tutta sbagliata, loera l'unica cosa giusta. C'è una famiglia dialla quale manca qualche pezzo, che versa nel degrado e nel caos, una figlia dodicenne (chiamiamola Camilla) costretta ad occuparsi dei ...Il genitore, mosso dalla rabbia, ha dato unoalla giovane, causandole un graffio sul mento ...mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia dalla prima sezione penale del tribunale di...i diritti delle "cattive compagnie" viziose vengono prima dei diritti delle mamme ad educare i figli "Da Dagospia UNONON HA MAI UCCISO NESSUNO. MA PUO' SPEDIRE UNA MADRE IN GALERA - A...

Roma, dà uno schiaffo alla figlia 12enne perché invia foto sexy a un ragazzo: madre condannata TGCOM

Aveva dato uno schiaffo alla figlia di 12 anni perché aveva postato sui social foto sexy. Per quei fatti la mamma è stata condannata a un anno e sette mesi di reclusione dal giudice del tribunale capi ...In una situazione tutta sbagliata, lo schiaffo era l'unica cosa giusta. C'è una famiglia di Roma alla quale manca qualche pezzo, che versa nel degrado e nel caos, una figlia dodicenne (chiamiamola ...