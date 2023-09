Alla ricerca del veroPatricio. Lo cerca la, lo cercano i tifosi ma probabilmente anche il portiere sta cercando di capire i motivi della sua flessione in queste prime tre gare di campionato per riuscire a dare ...Ecco la probabile formazione dellaPatricio; Llorente, Smalling, Mancini; Spinazzola, Pellegrini, Cristante, Paredes, Kristensen; Dybala, LukakuLukaku 2023/2024: le statistiche ...: Smalling, Pellegrini e Dybala, Mou si affida ai senatori Il tecnico portoghese punterà tutto sulle sue certezze, dal portierePatricio a Smalling , Pellegrini , Spinazzola e Dybala . L'...

Roma, Rui Patricio si gioca tutto: il retroscena su Svilar a Trigoria Corriere dello Sport

Alla ricerca del vero Rui Patricio. Lo cerca la Roma, lo cercano i tifosi ma probabilmente anche il portiere sta cercando di capire i motivi della sua flessione in queste prime tre gare di campionato ...Secondo Tuttosport in edicola questa mattina, giallorossi seguono per la prossima stagione con attenzione la crescita di Michele Di Gregorio, numero uno del Monza come possibile papabile per il post ...