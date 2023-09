Rodri | «Capisco chi va in Arabia Saudita | ma servono contromisure»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 settembre 2023) Le parole disul mercato: «Niente contro chi ci va, ma quando non sono solo i veterani vanno prese» Dal ritiro della nazionale Spagnola,ha parlato del calciomercato dell’. Di seguito le sue parole. «Il calcio europeo perde con questa situazione, alla fine è un’opinione molto particolare. I giocatori che decidono di andare a giocare inè totalmente comprensibile, chiaramente per la quantità di denaro che possono offrire, questo però è un tema che può essere molto personale. Ovviamente a noi europei, per parlare, questa cosa non piace poi così tanto. Immagino che ci possa essere un controllo in qualche maniera per questa fuga di talenti. Perché è vero che in principio potevamo pensare ...