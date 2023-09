Rivoluzione nella salute del corpo | potremo monitorarla attraverso i tatuaggi

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 10 settembre 2023) Scopri in anticipo le gravi patologie con degli innovativi. Arriva la novità più sorprendente. La ricerca scientifica propone innovazioni alle volte davvero sbalorditive. Monitorare ladelle celluledeipuò apparire qualcosa di incredibile eppure in questo articolo vedremo come ciò presto potrebbe essere possibile. Alcuni ricercatori sono riusciti ad applicare una serie did’oro di dimensioni minuscole direttamente sulle cellule umane per monitorarne la. Ci eravamo abituati aistampati direttamente sulla pelle ed anche a quelli d’oro sottopelle ma ora arrivano inanoscopici che si applicano direttamente alle cellule vive. Arriva una tecnologia innovativa – grantennistoscana.itSi ...