RISULTATI | AWS Vincere o Morire 09 09 2023

(Di domenica 10 settembre 2023) Idello Show andato in scena Sabato a Portile (MO): AWSSabato 9 Settembre – Portile (MO) Alina* batte Max Turbo* Tag Team MatchBunga Bunga (On. Malacarne & Mr. PdP) battono Machete & Spencer) Campioni di Coppia del Titano AWSBlanco’s Family (Conte McStevenson & Zar) battono HeadHunters (The Entertrainer & Anarchy Gaze**) (c) e diventano Nuovi Campioni!!! Open Challenge for Campione d’Italia THUNDERGiant Warrior (c) batte Samuel Della Valle w/Vito Brambilla Fight for Dirigenza AWS (il perdente lascia la federazione)Walter Ego Rapp. Chiara Barone) w/ The Entertrainer & Anarchy Gaze batte Zoom Rapp. El Gordo & Blanco’s Family, El Gordo viene licenziato e lascia la federazione Campione del Titano AWSShock (c) batte Manuel Majoli e mantiene il Titolo *Al ...