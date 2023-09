Rispetto ai recenti casi di violenza di genere | un messaggio da un maschio in decostruzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023)allo stupro di Palermo,alle parole dette su Rete4 dal giornalista Andrea Giambruno eal caso Rubiales in Spagna. Qui unper altri uomini come me, un punto che sento di dover sottolineare forte e chiaro. Non sono un femminista: semmai sono un alleato del femminismo. Quello che invece so per certo è che sono unin. Essere coscienti della pericolosità e dellainsita nel concetto di “mascolinità” con il quale sono cresciuto non è un punto d’arrivo ma solo l’inizio. Non si tratta di un’illuminazione, né di un’eureka che ti prende all’improvviso, o di un fantomatico stato di ebbrezza intellettuale che ti permette di colpo di vedere tutto sotto un’altra luce. E’ un cammino, lungo, doloroso, introspettivo, ...