Riso | il ricatto che fa schizzare il prezzo alle stelle | cosa accade ai chicchi

(Di domenica 10 settembre 2023) Mai così caro dal 2008. Parliamo deldel- il cereale più consumato al mondo visto che rappresenta la base dell'alimentazione quotidiana in diversi Paesi asiatici e africani - che, stando all'indice Fao dei prezzi alimentari relativi al mese di agosto, è aumentato dal 9,8% su base mensile. Nel periodo, l'altro prodotto che ha segnato un rialzo diè stato lo zucchero (+1,3%). A comunicarlo è l'agenzia dell'Onu che analizza i prezzi internazionali delle materie prime alimentari più scambiate a livello planetario e che ha evidenziato i due prodotti si sono mossi in controdentenza rispetto al calo dei prezzi internazionali delle altre materie prime alimentari (-2,1%) inserite nell'indice. ILINDIANO Ma come si giustifica l'aumento di costo del? Senza dubbio, la causa del ...

...Coldiretti in riferimento all'indice Fao di prezzi alimentari ad agosto che evidenzia un aumento deldel 9,8% su base mensile, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 15 anni. Il "" ......la Coldiretti in riferimento all'indice Fao di prezzi alimentari ad agosto che evidenzia un aumento deldel 9,8% su base mensile, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 15 anni.......Coldiretti in riferimento all'indice Fao di prezzi alimentari ad agosto che evidenzia un aumento deldel 9,8% su base mensile, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 15 anni. Il "" ...

Agricoltura: Coldiretti, "la produzione nazionale di riso in Italia è ... Servizio Informazione Religiosa

E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’indice FAO di prezzi alimentari ad agosto che evidenzia un aumento del riso del 9,8% su base mensile, raggiungendo il livello più alto degli ultimi ..."La produzione nazionale di riso in Italia è crollata di quasi il 30% per effetto del balzo nei costi e del clima pazzo che, tra siccità e nubifragi, ha portato poi quest'anno alla riduzione delle sem ...