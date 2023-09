(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Ildiospita la prima edizione del Premio nazionalesamenteDonna – in programma venerdì 15 settembre alle ore 17.30 – promosso dall’associazioneUp!, fondata nel 2021 da Lucia Cerullo, in collaborazione con la Fondazionedi. Una iniziativa ideata per celebrare leche si sono distinte per impegno, dedizione e successo in diversi ambiti della società. Storie diche rappresentano un modello die determinazione, superando tutte le sfide e gli ostacoli della vita per costruire un futuro più equo e inclusivo. Nel corso della cerimonia – tra le premiate presenti, filantrope, ...

... Elena Ronzullo, presidente dell'Associazione "Mamme", che, nell'occasione si pronuncerà sul libro "Strada Assassina"; l'associazione "Up", con le responsabili Lucia Cerullo ed ...... solitari che affrontano il mondo come i personaggi delle fiabe, armati solo del loroe ... Il libro che qui premiamo, Theof English di Rosemary Salomone , ci racconta che cosa è successo ...Sulla stessa linea l'AssociazioneUp, che opera proprio in quei contesti territoriali cui ... È comunque incoraggiante notare che un numero sempre maggiore di donne ha ildi denunciare. ...

RISE UP, il coraggio delle donne al Real Sito di Carditello | CasertaWeb

RISE UP!, IL CORAGGIO DELLE DONNE NEL REAL SITO DI CARDITELLO Cerimonia, venerdì 15 settembre, con menzione speciale per i genitori della giornalista Nadia Toffa e premiazione delle donne che si sono ...Il Real Sito di Carditello ospita la prima edizione del Premio nazionale CoraggiosamenteDonna - in programma venerdì 15 settembre alle ore 17.30 - promosso dall’associazione Rise Up!, fondata nel 2021 ...