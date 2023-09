Rinnovo Osimhen | svolta per il Napoli | novità sulla clausola

(Di domenica 10 settembre 2023) Tiene banco in casaildi. De Laurentiis pronto a cambiare un dettaglio per la fumata bianca. Ilsi prepara alla sfida contro il Genoa. Dopo la sosta per le Nazionali, gli azzurri sono chiamati a risollevarsi dopo la brutta sconfitta contro la Lazio. Sebbene il Genoa sia una neopromossa, la sfida che attende ilè molto impegnativa. I rossoblù hanno già dimostrato di poter far male alle big di Serie A; proprio la Lazio, infatti, è uscita sconfitta dal match contro il “Grifone”. Oltre alle questioni di campo, con una fase difensiva da migliorare necessariamente, in casabisogna tener conto anche della questione legata aldi Victor. A Castel di Sangro si pensava che si fosse arrivati ad un ...

... poi, ampio spazio alla Serie A: 'Ancora più Vlahovic', con la Juventus al lavoro per ildi ... quale Pogba'; 'Inter, strategia a saldo zero'; 'Scudetto: le incognite delle 7 sorelle'; ': ...I due profili in cima alla lista degli azzurri rispondono ai nomi di Victore Piotr Zielinski : il polacco, ad esempio, ha già aperto aldiverse settimane fa ma ci sarebbe ancora ...... dall'altro la necessità di blindare due giocatori fondamentali come Zielinski e. Il nazionale polacco ha aperto da diverse settimane aldel contratto in scadenza a luglio ma non c'è ...

Rinnovo Osimhen, Il Mattino: il Napoli ha presentato un'offerta importante, ecco cosa trapela CalcioNapoli24

La nuova stagione è appena iniziata, con il Napoli che sta già lavorando per il calciomercato in vista della prossima annata ...Il Mattino dedica spazio a Victor Osimhen e al suo possibile rinnovo del contratto con il Napoli. L'accordo non è ancora stato formalizzato, visto che si deve ancora determinare la cifra della ...