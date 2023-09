Rimproverano un gruppo di ragazzini | marito e moglie accerchiati e picchiati

(Di domenica 10 settembre 2023) Due persone,di 63 e 50 anni, sono finite in ospedale a Palermo dopo una brutale aggressione. Ad avventarsi contro di loro sarebbe stato undi. Il motivo? La coppia ha chiesto loro di fare meno rumore.L'episodio, sul quale indagano i carabinieri, è avvenuta in...

La coppia stanca delle urla dei ragazzini aveva chiesto di fare silenzio. È scoppiata una lite prima verbale, poi i ragazzi hanno circondato e colpito i due coniugi. I coniugi sono stati soccorsi dai sanitari del 118.