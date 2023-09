(Di domenica 10 settembre 2023) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Mi preoccupa molto la prospettiva di riforma costituzionale a cui si stanno avviando. Possiamo parlare di avventurismo costituzionale? Hanno ritirato unache era, ma ora pare ce ne sia una ancora più". Così Giuseppealla festa del Fatto quotidiano. "Stanno intervenendo con una riforma che sarà un, comprimeranno le prerogative sia del presidente della Repubblica che del Parlamento. Noi non lo".

... la più importante - ha detto - delle" possibili o auspicabili. Compresa - credo - quella ... la segretaria del Pd Elly Schlein , sempre più decisa a inseguire il grillino Giuseppesul ......a voltare pagina mettendosi alle spalle l'intesa siglata nel marzo del 2019 dall'esecutivo, ... Sbarramento sotto il 4% in cambio delle: Ciriani spiazza Calenda e Renzi Nel corso della ......un Pd che era riformista e adesso si accontenta di essere la sesta stella di Giuseppe. ll ... che non risolve il problema delle tasse, che non manda avanti le, che fatica a impostare la ...

Riforme: Conte, ‘bozza orripilante, saranno pasticcio, non lo permetteremo’ La Ragione

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Mi preoccupa molto la prospettiva di riforma costituzionale a cui si stanno avviando. Possiamo parlare di avventurismo costituzionale Hanno ritirato una bozza che era orr ...L’ex ministra: ritrovo Gelmini e Carfagna. Sarà una sintesi di politiche diverse con il metodo Draghi. Prematuro parlare di mia candidatura alle Europee ...