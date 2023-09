Ridaje! Partecipa alla campagna di equity crowdfunding per la startup che riabilita persone emarginate

... 'ah!', usata per esprimere la seccatura e la rottura che si provano quando si torna per l'...con noi all'informazione. Rimani connesso su Tecnicadellascuola.it Facebook: https://www.... 'ah!', usata per esprimere la seccatura e la rottura che si provano quando si torna per l'...con noi all'informazione. Rimani connesso su Tecnicadellascuola.it Facebook: https://www.

"Ridaje": un'impresa a vocazione sociale. "Per ripartire da zero di spinte ne occorrono due" - Luce Luce