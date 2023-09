L'edizione odierna di Marca fa il punto sul mercato dei blaugrana raccontando un interessante: Nahuel Molina, esterno classe '98, è stato più volte vicino a finire a Barcellona. Che ci ...Anche i volontari provenientiBassa sono stati presenti alla festa e li ringrazio per questo. ... a livello politico come valuterebbe una ricandidatura di Muzzarelli 'A dispetto dei...A 32 anni di distanzapubblicazione, su "Smells Like Teen Spirit" pesa il titolo di essere l'... alcuniche, nel loro piccolo, hanno contribuito alla nascita di una leggenda. "Strofa ...

Retroscena dalla Spagna: “Il Barça aveva pensato a un ex Udinese prima di Cancelo” ItaSportPress

Il successo di Barbie non è casuale: il retroscena accaduto sul set svelato da uno degli attori è piuttosto emblematico.Gli autori, non vedono l’ora di condividere con i propri lettori i retroscena della creazione di “Scarlet, dalla nobiltà alla pirateria”, rispondendo alle domande e magari anche svelare qualche ...