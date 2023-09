Replica della quinta puntata de L’Allieva 3 su Rai1 | trame 10 settembre | Giacomo è innocente?

Leggi su optimagazine

(Di domenica 10 settembre 2023) Torna in onda3 su: stasera 10c’è la. La fiction di successo è stata trasmessa dal 2016 al 2020 per un totale di tre stagioni. Tratta dai romanzi di Alessia Gazzola incentrati sul personaggio di Alice Allevi, giovane medico legale dalla vita sentimentale incasinata,3 è composta da sei puntate, per un totale di dodici episodi. Nell’episodio 3×09, dal titolo Due funerali e nessun matrimonio, Alice e Lara si occupanomorte di un anziano playboy, deceduto durante il funerale di un’amica di nonna Amalia. L’anziana si ritrova così coinvolta nelle indagini e ad aiutare le due giovani. Non potendo restare molto tempo a casa ad occuparsi di sua figlia Camilla, Lara ...