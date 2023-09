Recensione Bleach – Ichigo Kurosaki Figure

Leggi su tuttotek

(Di domenica 10 settembre 2023) In questaanalizzeremo ladi(protagonista di) prodotta da AbyStyle Studioè senza dubbio uno dei personaggi più iconici nell’universo dei manga e degli anime. Protagonista della famosa serie “” creata da Tite Kubo,ha catturato milioni di fan in tutto il mondo con la sua storia avvincente e la sua personalità. Il suo nome, che in giapponese significa “fragola”, è emblematico della sua dualità, poichépossiede forza e un potere straordinari, ma è anche un ragazzo comune come tutti noi. Laprodotta da AbyStyle, parte della collezione SFC (SuperCollection), offre ai fan l’opportunità di portare ...