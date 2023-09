Rassegna estiva a Giugliano | in Villa comunale lo show di Mario Maglione

... con la remissione in bonis una sanzione per ogni comunicazione Ad aprire ladi questa ...In settimana si è svolto anche il primo Consiglio dei Ministri al rientro dalla pausa. Sono ...... si diceva, per unaunica nel suo genere che ha luogo sulla Rotonda del Lungomare, ...mettere a disposizione di concittadini e turisti a conclusione di una già importante programmazione. ...... Altare Glass Fest, la grandededicata al mondo del vetro e a tutto l'universo che gli ruota intorno. Un successo sempre crescente, quello della manifestazionenata per riportare ...

Eliopoli Summer, la rassegna estiva a Calambrone si chiude con ... PisaNews

Per chi non si arrende alla fine dell'estate, ecco tre libri per tenere viva la sensazione del mare e delle vacanze.Finita la pausa estiva torna Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna ...