Rally | Wrc Rovanpera vince in Grecia e vede il titolo mondiale

dell'Acropoli, classifica finale - Top 10 POS. PILOTA AUTO TEMPO/GAP 1 Kalle Rovanperä Toyota 3:00:16.7 2 Elfyn Evans Toyota +1:31.7 3 Dani Sordo Hyundai +1:35.9 4 Ott Tänak ......Ogier Toyota 99 6 Esapekka Lappi Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta Toyota 66 8 Dani Sordo Hyundai 63 9 Teemu Suninen Hyundai 34 10 Pierre - Louis Loubet Ford 28/ Classifica team dopo ildell'...L'edizione 2023 deldi Grecia è stata una delle più dure che la storia ricordi . I forti temporali che hanno colpito la regione ellenica nei giorni immediatamente precedenti alla gara hanno reso il percorso ancora ...

Il finlandese vicino al bis iridato: sono 33 i punti di vantaggio su Evans ROMA (ITALPRESS) - Kalle Rovanpera si avvicina al secondo titolo ...Kalle Rovanpera non sbaglia niente nell'ultima giornata e vince l'Acropoli per la seconda volta in carriera, aggiudicandosi un successo pesantissimo nel Rally di Grecia 2023 valevole come decimo e qua ...