Raimondo Todaro rivela due tumori maligni | Mi operavo e il giorno dopo tornavo a lavorare

(Di domenica 10 settembre 2023)si racconta a 'Verissimo' e in esclusivadi aver combattuto, nel 2020, con due. 'È nato tutto da un'appendicite, quando mi portano in sala operatoria l'intervento ...

Intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin,, l'amatissimo prof della scuola di Amici ha svelato com'è oggi il suo rapporto con la moglie, la ballerina Francesca Tocca . Nelle ultime settimane, infatti, su di loro si sono ...si racconta a 'Verissimo' e in esclusiva rivela di aver combattuto, nel 2020, con due tumori maligni. 'È nato tutto da un'appendicite, quando mi portano in sala operatoria l'intervento ...Intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin,, l'amatissimo prof della scuola di Amici ha raccontato di aver vissuto, nel 2020, un momento molto difficile , di cui non ha mai parlato prima in tv e di cui nessuno sapeva nulla. ...

Raimondo Todaro, pace fatta con Francesca Tocca Il ballerino si racconta a Verissimo: età, carriera, la crisi ilmessaggero.it

Intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin, Raimondo Todaro, l'amatissimo prof della scuola di Amici ha svelato com'è oggi il suo rapporto con la moglie, la ballerina Francesca Tocca. Nelle ultime ...A Verissimo Raimondo Todaro fa uno struggente racconto dei suoi tumori tenuti nascosti finora e di come procede il suo matrimonio ...