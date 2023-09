Rai Sport Domenica 10 Settembre 2023 | Diretta Europei Volley e Mondiali Rugby - LIVE Streaming

... le parole del ct della Nazionale azzurra, Luciano Spalletti , all'esordio, acommentando l'1 - 1 contro la Macedonia del Nord nelle Qualificazioni a Euro 2024. Ora c'è poco tempo per ...Al termine della gara con la Macedonia del Nord, ai microfoni di, i giocatori azzurri non nascondono il rammarico . Ciro Immobile: "Ora gira così" . Sandro Tonali: "Non siamo stati bravi a ...Così l 'ex allenatore del Napoli ai microfoni della, subito dopo la conclusione della partita: "La sofferenza è stata sul piano di queste ribattute, queste seconde palle dove non siamo stati ...

Juve Stabia-Avellino dove vederla: Sky, NOW o Rai Sport Canale tv, diretta streaming, formazioni Goal.com

La diretta tv sarà disponibile per Giappone-Cile su Sky Sport Max, per Sudafrica-Scozia su Rai Sport HD e Sky Sport Arena, per Galles-Fiji su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile ...Il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Per noi è un risultato ottimo perché abbiamo giocato su un terreno di gioco indecoroso. Chiedo scusa a tutti gli ...