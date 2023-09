Quando corre Jacobs oggi a Zagabria | orario esatto | avversari | dove vederlo in tv | programma in chiaro | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023)domenica 10 settembre (alle ore 18.32) Marcellscenderà in pista aper disputare l’ultima gara della stagione. Il Campione Olimpico dei 100 metrirà sulla sua distanza prediletta nella capitale croata. Il velocista lombardo ha un obiettivo ben definito: firmare il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024, per riuscire nella missione dovrà timbrare un 10.00, ovvero cinque centesimi meglio rispetto allo stagionale corso in due occasioni (nella semifinale dei Mondiali e in Diamond League a Xiamen otto giorni fa). Marcell, che ha conquistato la medaglia d’argento con la 4×100 nella rassegna iridata, si è lasciato alle spalle la poco soddisfacente trasferta in terra cinese e nell’ultima tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale ...