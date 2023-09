Qualificazioni Europei 2024 | la nuova classifica del girone dell’Italia Punti e partite giocate

(Di domenica 10 settembre 2023) Doppio 1-1 nelleieri, sabato 9 settembre, per ilC delleai prossimidi calcio. In campo anche l’Italia che dopo essere passata in vantaggio con Immobile si è fatta raggiungere dai padroni di casa della Macedonia del Nord. Gli Azzurri salgono così a quota 4in, rimanendo però appaiati alla stessa Macedonia del Nord e a -3 dall’Ucraina seconda e a -9 dall’Inghilterra capolista. Proprio Ucraina e Inghilterra hanno pareggiato nell’altro match disputato ieri e occupano ancora i primi due posti in graduatoria: gli inglesi al comando con 13 lunghezze, gli ucraini secondi con 7. Rispetto all’Italia, però, la capolista ha già giocato duein più, mentre l’Ucraina, prossimo avversario ...

Di professione è un ufficiale giudiziario Franaois Letexier, il 34enne arbitro francese designato per dirigere Macedona - Italia di ieri sera, gara valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. Letexier ha iniziato ad arbitrare a soli 20 anni, è in Ligue1 dal 2016 ed è internazionale dal 2017. E' il più giovane arbitro ad aver mai debuttato nel massimo ...L' Irlanda ospita l' Olanda nel match valevole per la fase a gironi delle qualificazioni agli Europei 2024. Match fondamentale per Van Dijk e compagni, che hanno bisogno di una vittoria per consolidare il secondo posto e staccare le rivali. Tra queste anche l'Irlanda, ...La Finlandia ospita la Danimarca nel match valevole per la fase a gironi delle qualificazioni agli Europei 2024. Inserite nel gruppo H, la Finlandia è al comando con 12 punti, seguita proprio dai danesi a quota 10. Match dunque fondamentale che potrebbe fare la differenza e che ...

