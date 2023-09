Qualificazioni Euro 2024 | Danimarca in testa al suo girone | colpo Montenegro LIVE Olanda e Vlahovic | Nazionali

(Di domenica 10 settembre 2023) 2023-09-10 20:10:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Prosegue il cammino delle squadrepee in questein vista di. Si parte alle ore 15, con Kazakistan-Irlanda del Nord, con i padroni di casa che riscattano la sconfitta con la Finlandia, vincendo per 1-0 e accorciando sulle prime posizioni del Gruppo H. Alle ore 18, big match tra Finlandia eper la vetta delH, con i danesi che volano al 1° posto grazie alla rete di Hojbjerg. Panchina per Simon Kjaer per 80?: il rossonero è subentrato per proteggere il risultato, disputando solo gli ultimi 10 minuti più recupero. Il programma è proseguito con Far Oer-Moldavia 0-1 (E) e-Bulgaria ...

...00 é in programma Montenegro - Bulgaria , match valido per la giornata 6 delleagli ... valevole per la giornata 6 di qualificazione a2024 , sarà visibile in diretta tv su Sky. ...... alle ore 18:00 Moldavia farà visita alle Isole Faroe per la giornata 6 delle2024. 1 - 1 è il risultato dell'ultima sfida tra queste due squadre che risale al 24 marzo 2023 . ...Sale l'attesa per Italia - Ucraina, match delle2024 in programma martedì 12 settembre a San Siro. La Figc ha infatti comunicato che sono stati già venduti 41mila biglietti per una partita che assume un'importanza davvero ...

Qualificazioni Europei 2024: la situazione del girone dell’Italia, il regolamento, classifica e gare Corriere della Sera

Il portiere della Nazionale atteso da una serata difficile al Meazza dopo la rete incassata su punizione contro la Macedonia ...Nel 2-2 contro la Svizzera, nella gara valida per la qualificazione a Euro 2024, il centravanti del Maiorca si è caricato la squadra sulle spalle andando a segno due volte: la prima con un gran colpo ...