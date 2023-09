Quali destini nella polveriera caucasica? Risponde Di Liddo CeSI

Leggi su formiche

(Di domenica 10 settembre 2023) I recenti risvolti registrati in Armenia riportano l’attenzione dell’opinione pubblica sulla regione montana al confine tra Asia ed Europa, da sempre considerata come l’area più calda dello spazio post-sovietico. Come e perché sono cambiati i rapporti di forza e le dinamiche di potere in questo teatro, e a vantaggio di chi? Are a queste ed altre domande per Formiche.net è Marco Di, senior analyst del Centro Studi Internazionali per il quale, tra le altre cose, è direttore del desk “Russia e Caucaso”. In un’intervista a Repubblica pubblicata domenica 03 settembre il Primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha dichiarato che l’Armenia ha sbagliato ad affidarsi esclusivamente a Mosca come security provider. Poche ore dopo, Erevan ha annunciato esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti. Come interpreta questo segnale? Un segnale ...