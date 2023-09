Pubblico impiego | assunzioni per 68 mila  tra scuola e ministeri entro fine anno

(Di domenica 10 settembre 2023) L’obiettivo per il 2023 è assumere 172nuove persone nella Pubblica amministrazione. Circa 104sono state portate a termine nei mesi scorsi. Per raggiungere mancano 68dipendenti: ecco i concorsi in programmadicembre

L’obiettivo per il 2023 è assumere 172 mila nuove persone nella Pubblica amministrazione. Circa 104 mila sono state portate a termine nei mesi scorsi. Per raggiungere mancano 68 mila dipendenti: ecco ...Protesta Damjan Nacini, segretario regionale del sindacato autonomo dei Vigili del fuoco. "Il soccorso pubblico è in capo esclusivamente al Ministero dell’Interno, attraverso i Vigili del fuoco, e le ...