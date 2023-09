Psv | Lozano | «Mi sento orgoglioso di aver fatto la storia in Serie A»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 settembre 2023) Hirving, nuovo giocatore del Psv, ha parlato a ESPN della sua esperienza pluriennale al Napoli. Le sue dichiarazioni Hirving, nuovo giocatore del Psv, ha parlato a ESPN della sua esperienza pluriennale al Napoli. Le sue dichiarazioni. PAROLE – «Una strada molto difficile, con cose buone ed altre non così buone. Arrivai tramite Ancelotti e l’ho avuto solo due mesi e poi ci fu la separazione. Poi è arrivato Gattuso ed è stato complicato, io ero arrivato come la trattativa più cara delladel club. Tante cose non furono piacevoli al suo arrivo, passai molto tempo senza giocare e fu un anno difficile. Al secondo feci molto bene con gol e assist, poi con Spalletti sono arrivati anche degli infortuni in nazionale che non mi hanno aiutato. Grazie a Dio poi è arrivato lo Scudetto, nessun messicano l’aveva mai vinto, ...