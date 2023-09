Prossimo turno Serie A 2023 24

(Di domenica 10 settembre 2023) : date e partite in programma La/24 aprirà i battenti con la 4ª giornata di campionato che sarà l’inizio di una lunga stagione. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/24, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 4ª Giornata (16-18 settembre) Sabato 16 settembre Ore 15.00, JUVENTUS-LAZIO (DAZN)Ore 18.00, INTER-MILAN (DAZN)Ore 20.45, GENOA-NAPOLI (DAZN/SKY) Domenica 17 settembre Ore 12.30, CAGLIARI-UDINESE (DAZN/SKY)Ore 15.00, FROSINONE-SASSUOLO (DAZN)Ore 15.00, MONZA-LECCE (DAZN)Ore 18.00, FIORENTINA-ATALANTA (DAZN)Ore 20.45, ROMA-EMPOLI (DAZN) Lunedì 18 settembre Ore 18.30, SALERNITANA-TORINO (DAZN)Ore 20.45, VERONA-BOLOGNA (DAZN/SKY)

Gli arbitri delle partite del prossimo turno di campionato Campionato Carnico

Per il Milan è emergenza totale in vista del derby contro l'Inter di sabato prossimo: nuovo infortunio per Pioli, c'è caos totale.Ai ragazzi del Presidente Lupi basta un gol di Toscano per sconfiggere il Tarquinia È bastata una rete di bomber Toscano al Città di Cerveteri per battere il coriaceo Tarquinia e passare il turno di C ...