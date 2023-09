(Di domenica 10 settembre 2023) Sembrava tutto pronto per una ripetizione della fantasticadi Cincinnati nella qualeaveva battuto Carlos Alcaraz al tie-break del terzo set al termine di un match di rara intensità e bellezza. Invece, offerto a quota 4.50, ha un po’ ridimensionato Carlitos battendolo in quattro set, per la precisione 7-6(3), 6-1, InfoBetting: Scommesseive e Pronostici

... non tanto per il suo valore quanto perché dal suo lato di tabellone c'era Alcaraz, è... imponendosi controin 4 set. Un successo che ridimensiona per certi versi il suo status, ......- Djokovic in diretta tv e streaming La finale del singolare maschile dello US Open tra... Medvedev - Djokovic: ilLa sensazione è che molto dipenderà da quale versione di Medvedev ......il numero 3Medvedev nella finale degli Us Open , il remake di quella del 2021 tanto fatale per il serbo visto che il russo infranse il sogno Gran Slam. Djokovic ha rispettato il...

Pronostico Daniil Medvedev – Novak Djokovic, finale US Open 2023 (ore 22:00, diretta su Sky Sport) Infobetting

Medvedev-Djokovic è la finale del singolare maschile dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming. Daniil Medvedev ha spiazzato tutti, ancora una volta. Il russo ha ...È stato un viaggio caldo e tumultuoso, uno slalom tra i casi Covid (il grido «mi sento uno zombie» di Jabeur riassume bene gli effetti del virus), gli svenimenti per l’umidità e le polemiche per il te ...