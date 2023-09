Promossi e bocciati di Macedonia-Italia | chi ha giocato meglio e gli azzurri rimandati

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Nella serata di ieri l’di Luciano Spalletti è ufficialmente scesa in campo per la prima volta in assoluto. Un match delicatissimo ha tenuto impegnati gliche, contro ladel Nord, non sono riusciti a imporsi e hanno dunque pareggiato per 1-1. Un illusorio gol di Ciro Immobile aveva ridato la speranza alla squadra e a tutti i supporters della Nazionale: alla fine dei 90? minuti non è però arrivato il tanto atteso +3. Insomma un esordio dal retrogusto amaro per il tecnico campione d’lo scorso anno: una buona partita da parte dell’, almeno nei primi 45? minuti. Poi però, pian piano, i macedoni sono riusciti a raddrizzarla sino ad arrivare al pareggio: gli uomini di Spalletti nella ripresa hanno abbassato ritmo e intensità, tant’è che a salire in cattedra sono stati i ...