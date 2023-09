Programma Friuli Doc domenica 10 settembre Gran finale con il concerto di Leo Gassmann 

Leggi su udine20

(Di domenica 10 settembre 2023) Con la giornata di sabato si è entrati davvero nel vivo del fine settimana targatoDOC. Tantissime persone sono accorse a Udine per partecipare alle numerose attività, ai convegni, alle degustazioni e agli altri appuntamenti in calendario, molti dei quali hanno esaurito i posti disponibili diversi giorni prima dell’inaugurazione di giovedì.de successo per lo stand organizzato dall’Associazione Italiana Celiachia in Piazza Venerio che ha offerto e offrirà anche domani la possibilità di provare piatti tipici delVenezia Giulia e non solo, senza glutine, in totale sicurezza. L’Assessora alle Pari opportunità Arianna Facchini è celiaca e ha commentato: “Abbiamo voluto rendereDoc una manifestazione inclusiva anche per chi ha difficoltà nell’alimentazione fuori casa come i celiaci e gli ...