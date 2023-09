Probabile prezzo iPhone 15 in tutti i modelli in uscita tra 2 giorni

Leggi su optimagazine

(Di domenica 10 settembre 2023) Quale sarà ildegli15? Il listino Apple subirà un incremento rispetto alla generazione14 del 2022 o, tutto sommato, la spesa per ogni modello resterà invariata? Nella settimana che sta per concludersi, abbiamo condiviso le ultime anticipazioni riportate da TrendForce in merito all’argomento, almeno per quanto riguarda il listino americano. Sulla base di quanto detto dall’autorevole fonte, possiamo anche ipotizzare quanto accadrà in Italia al momento della commercializzazione- Come suggerito da TrenForce, ildegli15 e 15 Plus dovrebbe restare invariato negli Stati Uniti e non abbiamo motivi per chiedere che non accadrà lo stesso anche in Italia. Motivo per il quale il costo dell’esemplare base con memoria interna da 128 GB dovrebbe restare fermo sui 1029 euro, e ...