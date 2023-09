Precipita in un canalone per oltre 100 metri nel Bresciano | muore 30enne bergamasco

(Di domenica 10 settembre 2023) Tragedia in Val Camonica nella tarda mattinata di domenica (10 settembre): un trentenneè morto in montagna,ndo da centodi altezza. Secondo le prime indiscrezioni, l’escursionista stava scalando nella zona del Corno delle Granate, nei dintorni del Lago Verde. L’uomo èto in une non c’è stato nulla da fare. L’allarme è scattato alle 11.40: il sccorso alpino ha condotto le operazioni per il recupero del corpo. In aggiornamento

Escursionista tedescaper 200 metri dalla Ferrata Bepi Martini La stava percorrendo ... che ha individuato il luogo dove si trovava il corpo, sotto la parete, in unsu cui passa il ...E proprio durante le ricerche di questa mattina, l'uomo è stato individuato in un, in territorio di Lusevera , ormai privo di vita. Il corpo è stato quindi recuperato, dopo l'accertamento ...L'aereo è stato ritrovato in un, in una zona non molto lontana da un caseificio. Le indagini sull'incidente. Come detto, sul posto sono intervenuti sia i soccorsi sia i carabinieri che hanno ...

Precipita in un canalone per oltre 100 metri nel Bresciano: muore 30enne BergamoNews.it

Tragedia in montagna. Un uomo intorno ai 30 anni è morto mentre scalava nella zona del Corno delle granate, in Vallecamonica, sul versante in provincia di Brescia. Secondo i giornali ...L'uomo, che dovrebbe essere di origini bergamasche secondo le prime ricostruzioni, è precipitato da cento metri di altezza finendo in un canalone. Il Soccorso Alpino sta recuperando il corpo.