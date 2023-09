Sono ben 29 i tennisti italiani impegnati da stamane nelle qualificazioni degli "Internazionali di Tennis", torneo ITF maschile da 25mila dollari di montepremi che si disputa sui campi in cemento del Tennis Club della cittadina flegrea (Napoli). Di questi tredici sono teste di serie : Peter ...Trenta secondi, trentacinque al massimo.è tremata la terra in Marocco eè bastato per distruggere quasi tutto e seminare morte e terrore. L'epicentro del sisma è ...il sindaco di...Una forte scossa di terremoto si è verificata tra Napoli ealle ore 19:45 di ieri, giovedì 7 settembre 2023 ed è stato ripreso in diretta Tv. La zona ...la più forte negli ultimi 10 anni...

Pozzuoli: tanto tricolore nelle qualificazioni sport.tiscali.it

Sono ben 29 i tennisti italiani impegnati da stamane nelle qualificazioni degli “Internazionali di Tennis Pozzuoli”, torneo ITF maschile da 25mila dollari di montepremi che si disputa sui campi in ...Tanta paura ma nessun danno. Ieri sera a Napoli e Campi flettei la terra ha tremato forte, le persone sono scese in strada: lo sciame ...