Portogallo vs Lussemburgo – probabili formazioni

(Di domenica 10 settembre 2023) Ilcercherà di rafforzare la sua già salda presa sul primo posto nel Gruppo J quando continuerà la sua campagna di qualificazione a Euro 2024 in casa dellunedì 11 settembre sera. La squadra di Roberto Martinez ha raccolto 15 punti in cinque partite ed è in testa alla sezione, con cinque punti di vantaggio sulterzo classificato, che in questa fase è in piena corsa per la qualificazione. Il calcio di inizoi divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIl gol di Bruno Fernandes al 43° minuto è bastato alper battere la Slovacchia venerdì sera: il risultato ha portato la squadra di ...

vs[Gr. J] ore 20:45 Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 255 IN CHIARO SU CIELO (can. 26 DTT, Sky 156 e Tivùsat 19) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Massimo ......00), San Marino - Slovenia Lunedì 11 Settembre 2023 Gruppo D : Armenia - Croazia (18:00), Lettonia - Galles Gruppo J : Islanda - Bosnia ed Erzegovina ,, Slovacchia - ...... Cipro - Scozia 0 - 3 Gruppo D : Croazia - Lettonia 5 - 0 , Turchia - Armenia 1 - 1 Gruppo J : Bosnia ed Erzegovina - Liechtenstein 2 - 1 ,- Islanda 3 - 1 , Slovacchia -0 - 1 ...

Portogallo-Lussemburgo dove vederla: Sky, NOW o Mediaset ... Goal.com

Dal 10 al 12 settembre in programma la seconda tornata di gare: le nazionali a caccia del visto d'ingresso per i campionati continentali del prossimo anno torneranno in campo tra un mese, con i match ...Italia-Ucraina: dove vedere la gara di qualificazioni a EURO 2024 Sabato 9 settembre, ore 20:45. TV, live streaming e formazioni.