Portogallo-Lussemburgo Campionato europeo | 11-09-2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Aria di festa in Algarve

(Di domenica 10 settembre 2023) Nel gruppo J, come si poteva prevedere, c’è un netto dominatore: ilsta vincendo il girone in maniera molto netta, venerdì notte ha superato anche la trasferta più insidiosa, imponendosi con il vantaggio minimo a Bratislava, grazie a un acuto di Bruno Fernandes. La Seleçao ha la possibilità di arrivare a 18 punti lunedì InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Di seguito le formazioni ufficiali di, in campo tra circa un'ora per le sfide di qualificazioni al prossimo Europeo, nel girone J.(4 - 3 - 3): Diogo Costa; Semedo, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Dalot; ...... Ungheria, Israele, Italia, Kazakistan, Moldavia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia,, ... Georgia, Gibilterra, Irlanda del Nord, Islanda, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,, ...: i lusitani guidati da Rafael Leao . Qualificazioni Europeo 2024: il programma .: i lusitani guidati da Rafael Leao. Sembra una gara dall'esito ...

Portogallo - Lussemburgo (0-0) Qualificazioni Europei 2024 la Repubblica

Le scelte di Roberto Martinez per la partita del Portogallo contro il Lussemburgo Proseguono le qualificazioni per Euro2024. Il Portogallo di Roberto Martinez, dopo aver battuto per 1-0 la Slovacchia ...Di seguito le formazioni ufficiali di Portogallo-Lussemburgo, in campo tra circa un'ora per le sfide di qualificazioni al prossimo Europeo, nel girone J. PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Semedo, Ruben ...