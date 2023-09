Pompei | la trama del film del 2014

(Di domenica 10 settembre 2023) Ladi, ilstorico catastrofico deldiretto da Paul W. S. Anderson, racconta le vicende di Milo, uno schiavo divenuto un imbattibile gladiatore che nel 79 d.C., durante l’eruzione del Vesuvio, tenta di tornare a casa per mettere in salvo la donna di cui è innamorato. Del cast fanno parte Kit Harington ed Emily Browning. Ambientata a, nel 79 dC., ladisegue le vicissitudini di Milo (Kit Harington), uno schiavo diventato un invincibile gladiatore. L’uomo è innamorato di Cassia (Emily Browning), la figlia di un ricco mercante che però è stata promessa in sposa a un senatore romano corrotto. Mentre Milo sta per essere venduto a un nuovo padrone, il Vesuvio erutta e lo schiavo si ritrova intrappolato su una nave nel mare di Napoli. ...

...e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM Su Rai Due dalle 21.20. ...... non perdendo l'occasione per visitare gli Scavi Archeologici di. Una visita che lo ... Pare che lasi incentri su un personaggio femminile che porta il nome della sua città: Parthenope. ...Nessun'altra città dell'antichità ha restituito così tanti sistemi di illuminazione comee l'... I mosaici dalle Collezioni Capitoline che, attraverso lacolorata delle tessere marmoree ...

“Pompei”: cast, trama e trailer Tv Sorrisi e Canzoni

Cosa c'è di vero nel film di genere disaster movie Pompei Ve lo diciamo in questo articolo e vi sveliamo anche alcune interessanti curiosità ...Uno schiavo divenuto gladiatore combatte per la sua vita e per l'amore di una giovane nobile, ma una potenza superiore cambierà ...