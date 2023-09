Polverone Juve | lo ha ‘distrutto’ | “Sono tutti meglio di lui”

Una parte dei tifosi però ha alzato unSi è chiuso ufficialmente il rapporto tra la ... Bonucci addio: la bufera sui socialPer tutta l'estate Bonucci è stato nel mirino della critica, col ...ROMA. L'episodio incriminato che ha sollevato undi polemiche, il mancato calcio di rigore in favore del Bologna, non concesso dal ...- Bologna, diffuso l'audio del Var. Le prime parole: "...L'episodio incriminato che ha sollevato undi polemiche , il mancato calcio di rigore in favore del Bologna, non concesso dal direttore di gara Di Bello (col risultato sullo 0 - 1 in favore degli emiliani), con conseguente espulsione ...

La Juve ha chiesto 440 milioni di risarcimento alla FIGC: quando ... 90min IT

"Sono tutti meglio di lui". Nei giorni dove il campionato ha lasciato spazio alla nazionale, proseguono i giudizi sulla Juventus ...Come è ormai noto riparte dalla Germania l'avventura di Leonardo Bonucci che ha ricevuto anche il saluto social della Juventus ...