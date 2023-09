(Di domenica 10 settembre 2023) «Il terremoto più potente che abbia colpito il regno fino ad oggi». La stampa marocchina ha raccontato così quanto sia stata «forte e prolungata» la scossa di terremoto che ha first appeared on il manifesto.

Polvere e morte in Marocco Il Manifesto

Africa (Internazionale) È di oltre mille vittime il bilancio provvisorio della potente scossa di terremoto che ha colpito Marrakech e il cuore del regno di Mohammed VI. La corsa per salvare i supersti ...(LaPresse) Le immagini dai social del potentissimo terremoto che ha colpito il Marocco nella notte: una scossa di magnitudo 7.0 localizzata nella regione di Marrakech. Nel video si vede un ...