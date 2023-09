(Di domenica 10 settembre 2023) Nuovi infortuni in casache Chiesa ha lasciato il ritiro degli azzurri già prima della partita contro la Macedonia del Nord ( clicca QUI per sapere le sue), anche Mancini e ...

... dopo che Chiesa ha lasciato il ritiro degli azzurri già prima della partita contro la Macedonia del Nord ( clicca QUI per sapere le sue condizioni ), anche Mancini ehanno fatto ritorno ai .Al 19' la risposta della Macedonia arriva proprio in contropiede dopo una palla persa daAliovski che scappa a sinistra e crossa sul secondo palo per Musliu, impreciso in tuffo di testa ...Dopo il pareggio all'esordiola Macedonia del Nord, Spalletti ha deciso di fare chiamare Riccardo Orsolini per la sua Italia .e ha convocato il calciatore del Bologna al posto di Matteo

Politano ko con l'Italia: le condizioni dopo l'infortunio Corriere dello Sport

Dopo il pareggio all'esordio con la Macedonia del Nord, Spalletti ha deciso di fare chiamare Riccardo Orsolini per la sua Italia.Spalletti convoca OrsoliniCome riporta il sito di Gianluca Di Marzio, i ...MILANO (ITALPRESS) - Luciano Spalletti dovrà rinunciare anche a Gianluca Mancini e a Matteo Politano per la sfida di martedì sera, al Meazza, contro l'Uc ...