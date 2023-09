Politano infortunato | Spalletti chiama Orsolini

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 settembre 2023) Il ct della Nazionale Lucianoha convocato Riccardoal posto di Matteo, fermatosi per un infortunio muscolare al polpaccio. L'ala del Napoli aveva giocato i primi 45 minuti contro la Macedonia del Nord ieri, per poi essere sostituito da Zaniolo nella seconda metà di gara. Come riportato da Gianluca Di Marzio: "Il commissario tecnico ha convocato il calciatore del Bologna al posto di Matteo. Nessuna scelta tattica dietro la sua sostituzione: l'esterno del Napoli è stato fermato da un infortunio muscolare al polpaccio". L'Italia affronterà l'Ucraina martedì sera a Milano.