Politano bocciato dai quotidiani | «la fotocopia peggiore del giocatore che ha vinto lo scudetto»

(Di domenica 10 settembre 2023) Ibocciano all’unanimità l’attaccante del Napoli, Matteo, per la prestazione con l’Italia di Spalletti contro la Macedonia del Nord.galleggia nella mediocrità del 5, in termini di voto in pagella. La Gazzetta dello Sport lo considera ilin campo, dandogli come voto 4,5. La rosea (4,5) lo definisce il. “Brutta la prima con il ‘suo’ allenatore. Non trova posizione, è lento, non gli riescono dribbling e tagli, esalta lo scatenato Alioski che gli ruba palla e parte in un contropiede pericolosissimo. Fuori dopo 45’”. Per il Corriere della Sera (5),è “estremamente leggero“. “Perde la palla più pericolosa del primo tempo e si fa respingere da Alioski una delle occasioni migliori: fatica a uscire dalla palude, dimostrando una leggerezza ...