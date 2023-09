Più di 40mila docenti neoimmessi in ruolo da settembre2023 | i numeri per regione Nomine ancora in corso LO SPECIALE

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 10 settembre 2023) Immissioni inper l'anno scolastico 2023/24. Il contingente autorizzato è di 50.807 posti, che il Ministero ha ripartito a livello regionale con allegato B, mentre la ripartizione per classe di cone provincia spetta agli USR in base alle percentuali spettanti alle varie graduatorie. Le ultime due fasi sono: la mini call veloce da GPS sostegno e le surroghe per scorrimento delle GaE e concorsi per coprire i posti delle rinunce. L'articolo Più diinda: iperinLO