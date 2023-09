Pirola esclusivo | ' Italia | mi sento un leader'

(Di domenica 10 settembre 2023) Tre cicli di Under 21 coprono un periodo di 5 - 6 anni, un tempo lunghissimo nel calcio di oggi costellato perlopiù da meteore. Lorenzoè entrato così in un ristretto cerchio di giovani ...

Non è stato un esordio esaltante per l'Italia, maha guidato la difesa in coppia con il deb Ghilardi, dando a un reparto con altri due esordienti (Desplanches in porta e Zanotti sulla destra) ...Non è stato un esordio esaltante per l'Italia, maha guidato la difesa in coppia con il deb Ghilardi, dando a un reparto con altri due esordienti (Desplanches in porta e Zanotti sulla destra) ...

Instagram, i contenuti degli utenti verificati avranno un Feed esclusivo WIRED Italia

Lorenzo Pirola è entrato così in un ristretto cerchio di giovani calciatori in grado di lasciare il segno nella selezione azzurra più vicina a quella dei grandi, un’élite della quale fanno parte, ad ...Il neo Capitano Lorenzo Pirola ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. Ai microfoni della Rai, il difensore ha espresso le sue emozioni per aver indossato la fascia di capitano. Ecco le ...