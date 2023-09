Phisikk du role – Renzi e l’ossessione del Centro

(Di domenica 10 settembre 2023) Qua e là, anche per rompere l’andamento conformistico-vacanziero della cronaca politica ordinaria, è spuntato nell’arroventamento estivo qualche amarcord sulla fine della Dc. Era il luglio del 1993, trent’anni e qualche era glaciale fa, una cifra tonda che calza perfetta a farcire il gusto anniversario dei giorni in cui è scarsa la notizia del presente. Un mondo difficile da raccontare ai contemporanei, che vide protagonista un intellettuale dall’aria svogliata e dall’eloquio manzoniano, Mino Martinazzoli, nell’immaginario dell’epoca una specie di marziano, costruito all’incontrario rispetto al modello di politico corrente. A partire dall’indolenza naturale rispetto alle scalate del potere. Per trent’anni si è assistito ad un ossessionante richiamo a quell’età dell’oro della Dc, ragionando su un’equazione basata sull’idea che quel popolo diche aveva sempre ...

Se statisticamente l'estate si rappresenta come la stagione più incline ad assecondare gli istinti meno nobili degli esseri umani, probabilmente per l'effetto della canicola sul sistema ...Quest'estate infinita ed estrema sarà ricordata sicuramente per le meteorologie malvagie ma anche per i molti coming out degli uomini duri dall'italianità guizzante di muscoli, impastati di certezze ...Sono figlio di un deputato. Sono stato deputato io stesso più volte, e ho un fratello che fa politica nelle assemblee elettive di territorio. Come dire: una famiglia che dà del tu alla rappresentanza ...

Phisikk du role - Per futili motivi Formiche.net

Se statisticamente l’estate si rappresenta come la stagione più incline ad assecondare gli istinti meno nobili degli esseri umani, probabilmente per l’effetto della canicola sul sistema neurovegetativ ...E così dopo l’epopea del generale Vannacci, ecco un nuovo eroe delle cronache italiane. Ma se l’elettore che pure ha dato il suo consenso maggioritario al rappresentante del popolo, poi s’accorge di ...