Pesto di ceci | la ricetta saporita da preparare in 1 minuto

Leggi su donnaup

(Di domenica 10 settembre 2023) Se ami ilnon puoi non metterti in cucina e provare la versione ai. Ladeldiè molto facile da portare a termine e una volta pronta puoi usare questosul pane, sulle frittate oppure puoi stendere ilsu una succulenta pizza. Inoltre darà un tocco irresistibile ad insalate e anche ai tuoi formaggi preferiti. Con questa salsina fatta in casa puoi andare a condire moltissime pietanze e il risultato sul palato sarà sempre più buono di come l’avevi immaginato. Se ti interessa assaporare questo gusto originale e sfizioso devi solo continuare a leggere.di: ingredienti e preparazioni. Portare a termine ladi questoè molto facile e anche ...