Perugia a caccia della prima vittoria ' Sarà dura ma il mio Grifo ha fame'

(Di domenica 10 settembre 2023) Il debutto al Curi è contro il Pescara. Il tecnico: 'Non partiamo favoriti in campionato, ma possiamo ...

Il debutto al Curi è contro il Pescara. Il tecnico: 'Non partiamo favoriti in campionato, ma possiamo ...Il Delfino va adi conferme e continuità dopo l'acuto del debutto in casa contro la Juventus Next Gen, ilinvece è reduce dallo 0 - 0 di Lucca e intende dare la prima gioia stagionale ...Saràal centravanti, priorità assoluta, e un regista di centrocampo, ma in questo caso ... Rimani sempre aggiornato suPROVA L'APP DEI TIFOSI.... E' GRATIS Scarica ...

Perugia a caccia della prima vittoria "Sarà dura ma il mio Grifo ha ... LA NAZIONE

Il Perugia prepara la sua "prima" al Curi contro il Pescara. Sulla carta una gara senza categoria, con le due squadre che nel corso degli anni si sono sfidate in palcoscenici anche più prestigiosi.Due cambi per mister Gorgone rispetto alla gara d'esordio: tornano Tiritiello e Tumbarello ...