Permanente leggera | l’idea giusta per capelli lunghi | medi e corti

(Di domenica 10 settembre 2023) La storia del mondo è fatta di chiome lisce che non vorrebbero altro che essere ricce. Non è un caso, infatti, che lamossa sia tra i trattamenti più richiesti in salone, per un cambio lookche soddisfi la voglia di vedersi diversi. Allo stesso modo, però, il passaggio dailisci a ricci potrebbe essere “traumatico”, specialmente considerando quanta cura richiedono iricci. Ecco allora che la soluzione migliore potrebbe essere la, un trattamento che permette di ottenere lunghezze ondulate, ma senza un volume esagerato. Il risultato sono ricci gentili, garantiti dalle mani esperte di un parrucchiere e dalle nuove formulazioni, la cui tecnologia permette di avere un impatto minore sul capello. L’azione chimica che permette di ottenere ...