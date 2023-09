Perde il controllo della moto e finisce contro la segnaletica stradale | Cristian muore a 22 anni

Leggi su today

(Di domenica 10 settembre 2023) Un ragazzo di 22Capoccia, è morto per le ferite riportate in un incidenteavvenuto nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 settembre a Cologne. Come riporta BresciaToday, il ragazzo era in sella alla suae stava percorrendo via Francesca in direzione di Chiari quando ha...