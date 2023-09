Perché Mancini e Politano hanno lasciato il ritiro dell’Italia? Chi ha convocato Spalletti per l’Ucraina

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Non arrivano notizie positive per Lucianodopo il match pareggiato per 1-1 con la Macedonia del Nord: il tecnico toscano, dopo aver perso Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini per infortunio, deve rinunciare anche a Gianlucae Matteoper la sfida delicatissima della serata di dopodomani con. Due assenze che, alla luce dei tanti acciacchi fisici avuti in precedenza da altri giocatori che non sono stati chiamati da(Acerbi, Scamacca, Berardi) riducono ancor di più i profili su cui poter puntare nel match di San Siro con gli ucraini. Il difensore della Roma ha rimediato un affaticamento dell’adduttore della coscia destra nel corso della sfida di ieri: un problema insolito per un giocatore che, negli ultimi anni, ha sempre potuto garantire a José Mourinho una ...