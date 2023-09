Perché il nuovo accordo Usa-Vietnam interessa anche l’Italia

Leggi su formiche

(Di domenica 10 settembre 2023) Se la presenza in India per il G20 ha segnato un’implementazione delle relazioni tra Washington e New Delhi,nella cooperazione militare, e se il corridoio Imec segna un importante passaggio nei processi di rafforzamento dei collegamenti geo-economici tra Paesi like-minded, la visita indel capo di Stato americano Joe Biden marca un altro momento in questi intensi giorni fa vertici. Due Paesi un tempo rivali che stringono le relazioni nell’ottica di una nuova globalizzazione che si sta creando per rendere tutto più sicuro da attori maligni. Processo resosi necessario dopo la pandemia – quando la scelta di Pechino di isolarsi ha complicato gli approvvigionamenti globali – e dalla guerra russa in Ucraina, che ha dimostrato come l’eccessiva dipendenza da un fornitore (per una materia prima cruciale come l’energia, oppure determinati ...